Albero abbattuto in viale del Brennero dopo la fuoriuscita autonoma di una vettura

Nella mattina odierna, venerdì 31 agosto, poco prima di mezzogiorno, una Golf è uscita di strada in viale del Brennero, in maniera autonoma. Illeso il conducente, che è stato comunque trasportato all’ospedale di Borgo Trento per gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale per i rilievi dell’incidente e i vigili del fuoco in quanto l’auto nell’urto ha abbattuto un albero.