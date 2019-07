Finisce fuori strada da solo con l'automobile e termina nel fossato

Non sembra aver avuto gravi conseguenze l'incidente stradale che giovedì mattina si è verificato a Gazzo Veronese.

Stando a quanto riferito, intorno alle ore 9, un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada in via Ceraole, con una dinamica al vaglio dei carabinieri, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono così arrivati anche i vigili del fuoco di Legnago, per aiutare il conducente ad uscire dall'abitacolo, ma al loro arrivo la persona aveva già abbandonato il mezzo grazie al supporto del 118, che poi ha fornito le cure del caso. I pompieri dunque, ha dovuto solamente mettere in sicurezza l'auto.