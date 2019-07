Veronese morta in galleria nel Bresciano, il marito ancora lotta per la vita

È in programma sabato prossimo, 6 luglio, nella chiesa parrocchiale di Nogara il funerale di Giuseppina Ghirardi, la 68enne originaria di Malonno, nel Bresciano, deceduta nell'incidente stradale avvenuto martedì scorso, 2 luglio, nella galleria della Strada Statale 42 a Capo di Ponte, sempre in provincia di Brescia. La donna si stava dirigendo proprio a Malonno per partecipare ad un funerale. Alla guida dell'auto c'era il marito 77enne, Aldo Olivieri, il quale è ancora ricoverato all'ospedale Civile di Brescia e lotta per la vita.

Secondo la ricostruzione dell'incidente riportata da BresciaToday e al vaglio dei carabinieri, potrebbe essere stato un malore di Aldo Olivieri a causare il sinistro che ha coinvolto altre due vetture. Olivieri e Ghirardi erano a bordo di una Opel Meriva che avrebbe invaso la corsia opposta, urtando la Opel Corsa di due ragazzi di circa 20 anni, rimasti praticamente illesi, e poi scontrandosi frontalmente con la Mini in cui viaggiavano l'industriale iseano Ennio Franceschetti e la moglie Caterina Archetti. Anche loro due sono rimasti feriti gravemente e si trovano in rianimazione, uno al Civile di Brescia e l'altra all'ospedale di Bergamo.