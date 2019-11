Scontro frontale a Villafranca, 3 mezzi coinvolti: 2 giovani in ospedale

Tre persone sono state coinvolte in un incidente stradale avvenuto alle prime luci di mercoledì mattina a Villafranca di Verona, due delle quali sono state costrette a ricorrere alle cure ospedaliere.

Erano circa le 6.45, riferiscono i carabinieri, e un'Alfa Romeo Mito proveniente da Mozzecane, condotta da un ragazzo classe 1999, stava percorrendo via Mantova. All'altezza del distributore Agip, il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta dove stavano viaggiando altri due mezzi: un furgone Fiat Scudo con al volante un uomo classe 1958 e una Fiat 500 guidata da una ragazza del 1991. L'Alfa avrebbe colpito solamente leggermente lo specchietto del primo mezzo, mentre si è schiantata frontalmente contro il secondo.

In soccorso dei guidatori coinvolti sono arrivati gli uomini del 118 e i vigili del fuoco, mentre i militari della stazione di Castel d'Azzano si sono occupati di svolgere i rilievi del caso, utili a ricorstruire la dinamica. Illeso l'autista del Fiat Scudo, mentre il giovane al volante dell'Alfa è stato trasportato al Magalini di Villafranca e la ragazza alla guida della 500 è stata condotta al Polo Confortini: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.