Motociclista di 26 anni perde la vita in un drammatico scontro frontale

Un'altra vita si è spezzata sulle strade veronesi nella serata di sabato, quella di Simone Coeli, 26enne di Badia Calavena, sfortunato protagonista del drammatico incidente avvenuto tra la Strada Provinciale 10 e via Unità d'Italia, a Tregnago.

Sul posto si sono diretti i carabinieri di San Bonifacio e gli uomini della Polstrada, che si sono occupati dei rilievi. Stando ad una prima ricostruzione, sembra che il 26enne si stesse dirigendo verso Badia Calavena in sella alla propria Kawasaki, quandi si è scontrato frontalmente con una Renault Clio bianca condotta da un 19enne del posto che si muoveva in direzione opposta e che si sarebbe dovuto immettere in via Unità d'Italia.

L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, con la moto che si è accortacciata su sè stessa, mentre la parte anteriore dell'auto ha subito a sua volta gravi danni. Lanciato l'allarme, sono accorsi gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica, ma i loro tentativi di rianimare il giovane sono stati vani ed è morto sul posto. Il guidatore invece fortunatamente ha subito solo ferite lievi ed è stato condotto in stato di shock all'ospedale di San Bonifacio. Le forze dell'ordine si sono subito messe al lavoro per ricostruire la dinamica, che potrebbe essere chiarita dal giovane automobilista, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli.

Come si evince dal profilo Facebook, Coeli aveva frequentato l'Istituto Tecnico Industriale San Zeno di Verona e lavorava preso la Th. Kohl, un'azienda che si occupa di interior design per farmacie.

