Frontale sulla Strada Regionale 11: una persona liberata dai pompieri

Un brutto incidente stradale ha avuto luogo nel comune di Peschiera del Garda nel pomeriggio di giovedì.

Due auto si sono scontrate frontalmente sulla Strada Regionale 11 intorno alle 17, per cause al vaglio della Polizia stradale. Sul posto si sono diretti gli uomini del 118, con due ambulanze ed un'automedica, e i vigili del fuoco con un mezzo, per liberare una persona rimasta incastrata nell'abitacolo e mette in sicurezza i mezzi.

Sono due le persone rimate ferite: una ha riportato un trauma a cranio e torace ed è stata portata in codice rosso all'ospedale di borgo Trento; l'altra ha riportato invece conseguenze più lievi ed è stata condotta in codice verde a Peschiera.