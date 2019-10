Tre persone coinvolte in un frontale tra auto: feriti portati in ospedale

Brutto incidente stradale nella serata di martedì nel comune di Castelnuovo Garda, con tre persone costrette a ricevere le cure ospedaliere del caso: a provocarlo, stando i primi rilievi eseguiti, potrebbe essere stato un sorpasso azzardato.

Erano circa le 22.30 quando la Bmw X3 condotta da una ragazza svizzera stava percorrendo la SR 11 che da Cavalcaselle conduce a Peschiera. L'automobilista però, nel tratto denominato via Venezia, avrebbe compiuto un sorpasso in prossimità di una curva, nel momento in cui nell'altro senso di marcia sopraggiungeva una Fiat 500 con a bordo una coppia di giovani. Inevitabile il violento scontro frontale, che ha proiettato l'utilitaria sul guard rail facendola rimbalzare contro il mezzo pesante dietro di lei. Per liberare i due occupanti dall'abitacolo e dalle lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che li hanno poi affidati al personale del 118 giunto in ambulanza. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di borgo Trento per gli esami del caso, ma fortunatamente nessuno verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto, per eseguire i rilievi e gestire la viabilità durante i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri di Peschiera e la Polizia stradale.