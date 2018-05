Invade la corsia opposta, frontale con un'auto ferma al semaforo di via Torbido: due feriti

Un incidente a dir poco inverosimile si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 19 maggio, lungo via Torbido dinanzi al distributore di benzina situato a fianco del semaforo. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia municipale, una Golf guidata da un giovane veronese si è scontrata frontalmente, dopo aver invaso la corsia opposta, con una Opel Corsa che si trovava ferma al semaforo. Coinvolta nell'incidente anche un'altra vettura che si trovava alle spalle della Opel.

Tutti e due i conducenti delle auto coinvolte nel frontale sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave. Ad ogni modo sono stati entrambi condotti in ospedale per ulteriori accertamenti. Lunghe code si sono verificate in prossimità del luogo dello scontro, mentre gli agenti della municipale stanno ora valutando i filmati a loro disposizione, in attesa inoltre di ottenere i risultati delle analisi effettuate per appurare le condizioni psicofisiche del guidatore della Golf.