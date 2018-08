Frontale tra due auto: una persona estratta dall'abitacolo dai pompieri

Due persone sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale avvenuto a Vigasio nella mattinata di mercoledì.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Risorgimento, con una dinamica al vaglio della Polizia locale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un mezzo per estrarre un ferito rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e mettere in sicurezza i veicoli. Dalle prime informazioni, risulta che sul posto siano giunti l'elicottero e l'ambulanza del 118, che hanno trasportato entrambe le persone all'ospedale Civile Maggiore in codice giallo.