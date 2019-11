Scontro tra auto nella Bassa: portati in ospedale entrambi i conducenti

Oltre al tragico scontro di Isola della Scala, un altro incidente stradale si è verificato nella primissima serata di lunedì 4 novembre.

A Veronella, intorno alle 18.30, un frontale tra due auto è stato registrato in Strada Padovana, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Il personale del 118 è intervenuto sul posto con due ambulanze ed un'automedica, per prestare soccorso ai due conducenti: uno è stato trasportato all'ospedale di borgo Trento, l'altro in quello di Legnago.