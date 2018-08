Scontro frontale tra due auto: quattro persone restano coinvolte

In quattro sono rimasti feriti per uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di lunedì nella Bassa veronese.

L'incidente si è verificato intorno alle 17 con due auto coinvolte e una dinamica al vaglio della Polizia locale. Sul posto si sono diretti un mezzo dei vigili del fuoco, l'automedica e le ambulanze del 118, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato le persone coinvolte negli ospedali di borgo Trento e Legnago in codice giallo.