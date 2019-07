Tre persone coinvolte in un frontale tra auto avvenuto nella notte

La difficile notte per le strade veronesi, non ha risparmiato il comune di Zevio, oltre a quelli di Verona e San Giovanni Lupatoto.

Tra il 26 e il 27 luglio, intorno alle 00.40, due auto su sono scontrate frontalmente in via Tre Ponti, di fronte al supermercato Rossetto presente nella zona. Tre le persone coinvolte nell'incidente, le quali sono state soccors da due ambulanze del 118.

Ancora da chiarire la dinamica dell'episodio.