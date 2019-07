Tre persone coinvolte in un frontale tra auto: feriti portati a borgo Trento

Un brutto incidente stradale è stato segnalato nel pomeriggio di lunedì, all'interno del comune di Grezzana.

Secondo le prime informazioni giunte, due auto si sarebbero scontrate frontalmente sulla Strada provinciale 6, nella zona dello svincolo che conduce in zona industriale. Sul posto è stato dunque inviato il personale del 118 con due ambulanze ed un elicottero, per soccorrere le tre persone coinvolte: nessuna fortunatamente sembra aver riportato gravi ferite e tutte sono state trasportate a borgo Trento in codice giallo.