Scontro frontale tra due auto: conducenti liberati dai vigili del fuoco

Un brutto incidente stradale ha avuto luogo nella serata di martedì nel comune di Peschiera del Garda.

Non erano ancora scoccate le ore 19, quando due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla tangenziale SR 450. Si tratta di una Fiat Punto condotta da un giovane di 29 anni e una Fiat Doblò guidata da una donna di circa 38, che sono entrati in collisione all'altezza dello svincolo di Peschiera centro. Entrambi i conducenti sono rimasti bloccati all'interno dei rispettivi abitacoli e in loro soccorso sono arrivati dunque i vigili del fuoco di Bardolino, che li hanno liberati prima di affidarli alle cure dei sanitari presenti sul posto.

Per tutto il tempo delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi, la strada è rimasta chiusa al traffico.