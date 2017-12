Scontro frontale tra auto, due feriti in ospedale: uno è in codice rosso

Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ha coinvolto due persone, che sono state condotte in ospedale.

Poco prima delle 15.30, con una dinamica in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, due auto si sono scontrate frontalmente a San Vito di Cerea, mentre percorrevano via Mantova.

In soccorso dei feriti sono arrivate un'automedica e 2 ambulanze del 118: entrambi sono stati condotti al Mater Salutis di Legnagno, il più grave in codice rosso e l'altro in codice giallo.