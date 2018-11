Ancora un frontale fra auto e una si ribalta: quattro persone ferite

Dopo quello avvenuto mercoledì sera, un altro scontro frontale si è verificato in provincia di Verona nel pomeriggio dell'8 novembre.

Erano circa le 15.30, quando due auto sono entrate in collisione in via Massimo D'Antona, a Legnago, con una dinamica al vaglio della Polizia locale. Nell'urto uno dei due veicoli si è ribaltato e sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, per aiutare il personale del 118 a far uscire le persone coinvolte dai rispettivi veicoli.

Quattro in tutto i feriti soccorsi dall'elicottero e dalle ambulanze di Verona Emergenza: tre sono stati condotto all'ospdale di Legnago in codice giallo, il quarto è stato elitrasportato al Polo Confortini.