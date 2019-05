Frontale tra due auto, una si ribalta in un fossato: 5 persone coinvolte

Violento incidente stradale nella mattinata di giovedì nel comune di Nogara, che ha coinvolto ben 5 persone.

Stando alle prime informazioni, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente in via Molino di Sopra, davanti al distributore Eni, con una delle due che avrebbe finito con il ribaltarsi in un piccolo fossato presente alla vicina carreggiata.

L'allerta è scattata intorno alle 12.40 e sul posto sono stati inviati un mezzo dei vigili del fuoco di Legnago ed un'autogru da Verona, per liberare le persone dai veicoli e metterli in sicurezza. Il 118 invece è giunto con l'elisoccorso e due ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti, per trasportarli poi negli ospedali di borgo Trento e Legnago.

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto.