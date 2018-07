Frontale a bordo di un quad: muore coppia veronese in vacanza a Rodi

Una vacanza finita in tragedia quella di una giovane coppia di fidanzati veronesi che hanno perso la vita nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 luglio, durante il loro soggiorno in Grecia.

Si tratta di Paolo Verzini e Federica Baltieri, coppia che viveva a Montorio. Lui era anche un appassionato di motori che si dedicava ai rally nella veste di copilota. Stando alle prime informazioni divulgate in queste ore, i due avrebbero noleggiato un quad a Rodi e proprio a bordo del mezzo, lungo un rettilineo, si sarebbero scontrati frontalmente con un'auto.

Grande il cordoglio degli amici con tantissimi messaggi di dolore che si rincorrono sui social in queste ore: «Giù in riordino, in parco assistenza o all’arrivo c’erano sempre e sempre con questo sorriso... - scrive un ex compagno di corse - quante volte ho visto la luce dentro gli occhi di te Federica Baltieri brillare di gioia e allo stesso tempo di liberazione da quella tensione quando Paolo arrivava in pedana, la luce di chi aspetta la propria metà dell’anima...il mio pensiero va a te Paolo Verzini e a tutti i piloti che hai navigato con la tua grande volontà di fare bene passaggio dopo passaggio, forza ragazzi forza che al prossimo c.o. lui vi chiamerà come sempre...».