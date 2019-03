Frontale tra auto e moto: ferito grave portato via in elicottero dal 118

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì a Sommacampagna.

Con una dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, un'auto ed una moto si sarebbero scontrate frontalmente in via Caselle intorno alle 16. Sul posto si è precipitato il personale del 118 con un elicottero per soccorrere un uomo rimasto gravemente ferito a causa dei numerosi traumi e portato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.