Tragico frontale tra auto: morta una 40enne, ferito l'altro conducente

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di martedì a Gazzo Veronese.

Intorno alle 15.30 due automobili si sarebbero scontrate frontalmente in via Albarelle, con una dinamica al vaglio dei carabinieri. Sul posto si è diretto un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di Legnago, i quali, hanno dovuto lavorare utilizzando cesoie e divaricatori idraulici per estrarre i due conducenti dalle lamiere. Il personale del 118 è intervenuto con elicottero ed ambulanza infermierizzata, ma purtroppo per la donna di circa 40 anni, che si trovava alla guida di una Fiat 500, non c'è stato niente da fare ed è morta sul posto. L'altro conducente invece, un uomo classe 1955, è stato affidato alle cure dei sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito con l'elisoccorso presso l'ospedale di Borgo Trento.