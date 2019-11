Frontale tra auto, morto un 83enne: coinvolta una madre ed i suoi figli

Una madre di Sommacampagna con i suoi due figli, è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale avvenuto nel Bresciano nel pomeriggio di giovedì.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di BresciaToday, la Volkswagen Lupo condotta da un 83enne di Guidizzolo, Severino Pizzini, si è scontrata frontalemente contro il Volkswagen Transporter condotto dalla 36enne veronese, sulla ex Statale 236, nel tratto compreso tra Montichiari e Castiglione delle Stiviere, intorno alle 15.45: ad avere la peggio è stato l'anziano originario del Mantovano, che è morto sul colpo. Sull'altro veicolo ad riportare le conseguenze peggiori sarebbe stata una bambina di 10 anni, che insieme al fratello di 12 sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco ed affidati al personale del 118, giunto con un’automedica, un’ambulanza da Mantova e l’elisoccorso da Brescia, che li ha trasportati d'urgenza in ospedale dopo aver prestato loro le prime cure.

Sull'esatta ricostruzione della dinamica stanno lavorando le forze dell'ordine locali.