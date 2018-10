Drammatico frontale tra due auto: un morto e due persone ricoverate

Drammatico incidente sulle strade veronesi nella mattinata di lunedì. Intorno alle 9 del mattino due auto si sono scontrate frontalmente in località Pellegrina, nel comune di Isola della Scala, per cause al vaglio dei carabinieri della stazione locale.

Tre persone sono rimaste coinvolte nello schianto di via Abetone, sulla SS12, che ha visto uno dei due veicoli finire in un fossato. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, ma non è bastato a salvare la vita ad una donna di 65 anni, mentre le altre due sono state condotte all'ospedale di borgo Trento. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre i coinvolti dai rispettivi abitacoli e mette in sicurezza l'area, mentre la strada è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso.