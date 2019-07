Frontale tra auto nella notte, due giovani in ospedale: uno in codice rosso

Un violento incidente stradale ha avuto luogo nella Bassa veronese, nella notte tra sabato e domenica.

Stando a quanto appreso, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Quaiotto, intorno alle ore 1, con una dinamica al vaglio dei carabinieri. Alla guida dei due veicoli ci sarebbero stati due giovani: il più grave è stato trasportato dall'ambulanza del 118 al Polo Confortini, in codice rosso. Meno preoccupanti invece le condizioni dell'altro ragazzo, che è stato condoto all'ospedale Maters Salutis di Legnago in codice giallo.