Scontro frontale tra auto: due donne soccorse e portate in ospedale

Violento incidente tra due auto nella serata di domenica a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Le vetture si sono scontrate frontalmente in via Pigna, con una dinamica al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caprino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre due donne rimaste incastrate nell'abitacolo e affidate alle cure del 118, che le ha trasportate in Codice Tre all'ospedale di borgo Trento.