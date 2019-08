Cinque persone rimaste coinvolte in uno scontro frontale tra automobili

Dopo il tragico incidente avvenuto tra Garda e Torri del Benaco nel pomeriggio di sabato, un altro frontale si è verificato nella mattinata di sabato in provincia di Verona.

Poco prima delle 12, due auto si sarebbero infatti scontrate a Buttapietra, in via Belfiore, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. In soccorso delle 5 persone coinvolte, il 118 ha inviato sul posto due ambulanze, con infermiere e soccorritori, e l'elicottero: tra queste, una persona sarebbe risultata particolarmente grave ed è stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, mentre altre due sono rimaste ferite.