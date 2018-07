Scontro frontale tra auto e camion sulla Porcilana: perde la vita un 22enne

Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte tra martedì e mercoledì sulle strade veronesi, in seguito ad un drammatico incidente.

Erano circa le 3 quando un'auto ed un tir si sono scontrati frontalmente lungo la strada Porcilana, nel comune di Belfiore, con una dinamica al vaglio dei carabinieri di San Bonifacio. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane, inutilmente soccorso dall'automedica e dell'ambulanza che si erano precipitate sul posto.

Allertati dell'accaduto, sul luogo dell'incidente si sono diretti anche i vigili del fuoco, i quali hanno estratto lo sfortunato ragazzo dalle lamiere e messo in sicurezza il sito, in quanto il mezzo pesante era alimentato a GNL (gas naturale liquefatto criogenico).