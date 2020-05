Folle corsa in A4: inseguito, sbatte su altre auto. Madre e due figli feriti

Ha seminato il panico lungo l'autostrada A4, da Verona fino a Venezia, fino a quando non è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale del Compartimento del Veneto. A causare preoccuazione e disagio fra gli automobilisti, è stato un furgone bianco che intorno alle 8.30 di giovedì è stato segnalato mentre zigzagava a folle velocità tra i veicoli in transito sull'arteria stradale.

Al volante un 32enne di origini albanesi e residente a Pescantina, incensurato, che senza apparente motivo ha imboccato l’autostrada ad alta velocità, compiendo manovre pericolose ed azzardate, che hanno creato grande paura tra i guidatori in viaggio. Al suo inseguimento si è lanciata una pattuglia della Polizia stradale di Verona, mentre il 32enne proseguiva nella sua folle corsa, dopodiché altre auto in servizio nelle province di Vicenza e Padova hanno tentato senza successo di rallentarlo.

L'inseguimento ha avuto termine poco dopo lo svincolo per l'A57 che conduce a Venezia, dove il furgone ha speronato e travolto alcune automobili che procedevano nel suo stesso senso di marcia. A bordo di una di queste c'era una madre con i due figli di 10 e 8 anni, tutti finiti al pronto soccorso ma fortunatamente con ferite lievi e guaribili in pochi giorni.

Evidentemente alterato ed agitato, l'uomo si sarebbe scagliato contro gli agenti di polizia, che alla fine lo hanno immobilizzato. I suoi familiari hanno riferito agli inquirenti che si occupa di riparazioni edili e che da un po' di tempo manifestava segni di nervosismo.

L'indagato è attualmente in stato di fermo negli uffici della Polizia Stradale di Venezia. Per lui oltre ai reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiali, potrebbe essere contestato il reato di fuga a seguito di incidenti.