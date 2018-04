Ferito dopo lo scontro tra auto e scooter, viene portato via in elicottero

Una persona è rimasta gravemente ferita in un brutto incidente stradale avvenuto a Lavagno.

Un'auto ed uno scooter sono entrati in collisione intorno alle 13, con una dinamica ancora da verificare, in via Copernico. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida del motociclo, un 54enne del posto, che è stato soccorso dall'ambulanza e dell'elicottero del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.