Scontro auto-scooter a Bussolengo: ferito grave un ragazzo trentenne

Nuovo incidente stradale, in questa domenica tremenda, dopo quelli in moto a Pescantina e in quad a Fumane. Questa volta il sinistro si è verificato a Bussolengo, quando erano circa ler 18.30. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un'automobile ed uno scooter, per cause in corso d'accertamento, si sarebbero scontrati lungo via Molinara.

Sul luogo dell'incidente sono dunque intervenuti gli operatori del Suem 118 con due ambulanze. Ad avere la peggio è stato un ragazzo trentenne che è stato portato d'urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che si sono occupati di svolgere i rilievi.