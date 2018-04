Un ferito grave al Polo Confortini dopo lo scontro tra moto e mezzo pesante

Dopo l'incidente mortale avvenuto a Bussolengo nella giornata di mercoledì, un altro motociclo è diventato lo sfortunato protagonista di uno scontro.

Intorno alle 7.30 di giovedì, una moto ed un mezzo pesante sono entrati in contatto a Volargne, in viale dell'Industria, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. In soccorso della persona rimasta ferita, nella frazione del comune di Dolcè sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del 118, che dopo aver dato le prime cure lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.