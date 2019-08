Ferito grave dopo una caduta in bicicletta a Montecchia di Crosara

Un uomo ottantenne è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta in bicicletta. L'episodio si è verificato intorno alle ore 19 nella serata di ieri, giovedì 8 agosto nei pressi di Montecchia di Crosara.

La caduta, avvenuta per cause in corso d'accertamento ma comunque in modo autonomo, si è verificata lungo via Sant'Antonio e l'uomo, in seguito, è capitombolato all'interno di un fossato. Prima che il signore potesse essere rintracciato dai soccorritori è trascorso parecchio tempo.

L'ottantenne, in virtù dell'urto, ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. Sul posto il personale del 118 è giunto con un'ambulanza e un'automedica. Il ferito è stato quindi trasportato in gravi condizioni presso l'ospedale veronese di Borgo Trento.