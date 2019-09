Incidente trattore-mountain bike: un ferito portato a Borgo Trento

Un incidente stradale che ha visto protagonisti un trattore e una mountain bike è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre, a Cazzano di Tramigna.

Stando alle prime informazioni disponibili, erano circa le ore 17.30 quando, per cause in corso d'accertamento, i due veicoli si sarebbero scontrati nei pressi della frazione di Campiano.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con l'elicottero e un'ambulanza. Ad avere la peggio è stato un uomo, successivamente elitrasportato in codice giallo presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi.