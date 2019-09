Sbanda con l'auto e finisce contro un albero, ferita 40enne di Arcole

Una 40enne di Arcole è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, 23 settembre, a Lonigo, in provincia di Vicenza. M.F., queste le sue iniziali, era alla guida della sua Opel sulla strada che dalla stazione ferroviaria di Locara, a San Bonifacio, porta a Lonigo. Come riportato da VicenzaToday, la donna potrebbe aver perso il controllo della sua vettura, andando a finire contro un albero.

I rilievi dell'incidente sono stati affidati agli agenti della polizia locale, mentre la 40enne è stata portata in ospedale in codice giallo.