Per evitare un altro mezzo perde il controllo dell'auto: ferito in codice rosso

Una persona è stata trasportata all'ospedale di borgo Trento in codice rosso, dopo un incidente avvenuto nel comune di Lazise.

Stando alle prime informazioni, l'auto stava percorrendo via Caldana, nella frazione di Colà, quando sarebbe uscita dalla sede stradale per evitare un altro mezzo, poco dopo le 10 di giovedì mattina. Sul posto si sono dunque precipitati l'ambulanza e l'elicottero del 118, che hanno condotto il ferito al Polo Confortini, dopo avergli prestato le prime cure.