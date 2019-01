Escono di strada in auto e precipitano nella scarpata: grave un ragazzo

Un incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì nel comune di Negrar.

Secondo quanto riferito, i vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi in via Costeggiola, intorno alle 7.20 del mattino, dove un'auto con due giovani a bordo è uscita di strada precipitando per 25 metri in una scarpata. I pompieri si sono allora diretti sul tratto interessato della Strada Provinciale 12 per liberare gli occupanti dall'abitacolo e affidarli alle cure del 118, arrivati con automediche e ambulanza: il ragazzo, in gravi condizioni, è stato portato all'ospedale di Negrar, mentre la ragazza è stata condotta a borgo Trento in condizioni meno preoccupanti.