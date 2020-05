Esce di strada da solo: motociclista elitrasportato d'urgenza in ospedale

Dopo il tragico incidente che venerdì è costato la vita a Sebastiano Zandonà, nel primo pomeriggio di sabato un altro centauro è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle 14.30 in località Baldaria, a Cologna Veneta. L'uomo sarebbe uscito autonomamente di strada mentre in sella alla propria moto percorreva la Strada Provinciale 500: in suo soccorso sono giunti gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, i quali lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, dopo avergli prestato le prime cure.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.