Esce di strada e viene sbalzato fuori dall'auto: ricoverato in ospedale

Un automobilista è stato ricoverato in ospedale, dopo un incidente avvenuto nella tarda serata di lunedì in località Colombare, nel comune di Valeggio sul Mincio.

Intorno alle 23.30, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada, senza coinvolgere altri veicoli. Sbalzato fuori dall'abitacolo, il guidatore è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118 arrivato in ambulanza che, dopo avergli prestato le prime cure, lo ha trasportato al Polo Confortini in codice rosso, a causa del trauma cranico riportato.