Esce di strada e l'auto si ribalta su un fianco: uomo in gravi condizioni

Una persona è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato a Bovolone.

L'automobilista stava percorrendo via San Pierino con il proprio veicolo, quando è uscito autonomamente di strada intorno alle 15, per cause ancora da appurare, con il mezzo che si è ribaltato su un fianco. Lanciato l'allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco, che lo hanno liberato dall'abitacolo prima di affidarlo al 118, giunto con automedica ed elicottero, il quale ha prestato le prime cure al ferito, prima trasportarlo in codice rosso al Polo Confortini.