Esce di strada e si ribalta con l'auto di notte: trovato morto dopo ore

Un drammatico incidente è avvenuto in Valpolicella, probabilmente nella notte tra domenica e lunedì, con l'allarme che è stato lanciato solamente nelle prime ore del giorno.

Un'automobile è uscita autonomamente di strada in località Prognol, nel comune di Marano, mentre percorreva la Strada Provinciale 34: il mezzo si è ribaltato e solamente nella mattinata del 7 gennaio è stato notato da alcuni passanti, che hanno avvisato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 e le forze dell'ordine, ma per il conducente non c'era già più niente da fare.