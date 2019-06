Incidenti stradali Bardolino / Via Veronello

Esce di strada in moto e finisce nel vigneto: portato d'urgenza in ospedale

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì nel comune di Bardolino, in via Veronello. Sul posto il personale del 118, che ha condotto il cittadino tedesco al Polo Confortini in codice rosso