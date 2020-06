Esce di strada da solo, inutili i soccorsi: morto motociclista dopo l'incidente

Drammatico incidente sulle strade veronesi nella tarda mattinata di sabato.

Poco dopo le ore 12 un motociclista ha perso il controllo della propria Kawasaki Z 1000 mentre viaggiava sulla Strada provinciale 17, poco prima dell'abitato di Vestenanova, terminando la propria corsa nel dirupo circostante, all’altezza del km 21. Ad allertare i soccorsi è stato un carabiniere libero dal servizio che, accortosi della fuoriuscita, ha immediatamente chiamato il 118 ed è sceso nella scarpata, dove ha trovato il ferito ancora vivo. Il centauro però non ce l'ha fatta a resistere fino all'arrivo del personale medico, giunto poco dopo con ambulanza ed elicottero, ed è morto sul posto. Si trattava di un uomo del posto, classe 1980, operaio e celibe.

Sul luogo dell'incidente si sono diretti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri delle stazioni di San Giovanni Ilarione e di Monteforte d’Alpone, che stanno lavorando per fare luce sule cause dell'incidente.

