Esce di strada e viene sbalzata via dall'auto: donna in gravi condizioni

Un altro brutto incidente stradale ha avuto luogo nel Veronese poco prima delle 8 di martedì mattina.

Stando alle prime informazioni raccolte, una donna stava percorrendo la Strada Provinciale 39 con la propria auto, all'interno del comune di Arcole, quando è uscita dalla carreggiata, per cause in fase di accertamento da parte della Poliza locale. Una volta fuori strada il veicolo si è ribaltato e la conducente, sulla quarantina, è stata sbalzata via dall'abitacolo: in suo soccorso sono arrivati l'ambulanza e l'elicottero del Suem del 118, che dopo averle prestato le prime cure, l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale di borgo Trento.