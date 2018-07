Esce di strada con il camion e finisce nella canaletta: autista in codice rosso

Un uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnago, dopo un incidente avvenuto nella frazione di Torretta intorno alle 17 di martedì.

ll ferito si trovava alla guida di un mezzo pesante sulla SP 46, quando è uscito di strada andando ad incastrarsi e a ribaltarsi in una canaletta adiacente alla carreggiata. Sul posto si sono quindi diretti l'elisoccorso e un'ambulanza infermierizzata del 118, per prestare le prime cure all'autista, oltre ai vigli del fuoco di Legnago che hanno dovuto liberare l'uomo dall'abitacolo prima di affidarlo ai sanitari. Un'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente, ma fortunatamente senza riportare particolari conseguenze.

Sul posto inoltre si è diretta anche la Polizia Stradale per svolgere gli accertamenti del caso.