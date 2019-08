Esce di strada e con l'auto finisce giù nella scarpata in mezzo al bosco

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella bassa Lessinia nella mattinata di mercoledì.

Intorno alle 9.30, un'auto sarebbe uscita di strada finendo giù per una scarpata di 10/15 metri in mezzo ad un bosco, mentre percorreva via Chiavara di Corso a Lugo di Grezzana. L'uomo è riuscito ad uscire da solo dal veicolo ed è stato poi aiutato da soccorso alpino e vigili del fuoco, che l'hanno affidato agli uomini del 118, i quali l'hanno condotto all'ospedale Maggiore di Verona per le cure del caso.

I pompieri si sono poi preoccupati di mettere in sicurezza il veicolo rimasto in bilico, che verrà recuperato in un secondo momento. Sul posto per i rilievi sarebbe intervenuta la polizia stradale.