Esce di strada in auto e quando arrivano i carabinieri gli consegna la pistola

Un 58enne della bassa veronese, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Legnago, di concerto con i colleghi di Cologna Veneta, per porto abusivo di armi da sparo.

La vicenda ha avuto luogo nella tarda serata dell'11 luglio in via Roma, nel comune di Bevilacqua. L'uomo si trovava alla guida della sua BMW, quando è uscito di strada per cause in fase di accertamento. All'arrivo dei militari dell'aliquota radiomobile di Legnago e Cologna Veneta per i rilievi, l'uomo avrebbe consegnato spontaneamente e senza alcuna giustificazione una pistola Smith & Wesson, completa di 5 proiettili, che detiene regolarmente poiché titolare di porto di fucile per uso sportivo, dopodiché è stato trasportato in ospedale.

Ai carabinieri, quindi, non è rimasto che sequestrare l’arma e segnalare l’uomo all’autorità giudiziaria: sono in corso inoltre gli accertamenti per comprendere il motivo del porto dell’arma in quella situazione.