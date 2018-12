Esce di strada in auto per un malore, inutili i soccorsi: morto sul posto

Ancora un evento drammatico sulle strade veronesi.

Nella mattinata di domenica, intorno alle 8.30, un'auto è uscita di strada in via Artigiani a Cogollo, frazione di Tregnago, probabilmente a causa di un malore che ha colto la persona che si trovava alla guida. In suo soccorso sono arrivati l'elisoccorso e l'ambulanza del 118, ma per l'automobilista non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto. Sul luogo del fatto sono intervenuti anche i carabinieri.