Esce di strada e resta bloccato in auto: guidatore estratto dai pompieri

Un'incidente stradale avvenuto il giorno di Pasquetta ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, ma fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per la persona coinvolta.

Stando a quanto appurato, erano da poco passate le 16, quando un'auto è uscita autonomamente di strada in via Nazionale del Brennero, a Pescantina, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, il guidatore ferito è stato estratto dai pompieri ed affidato poi alle cure del 118, che lo ha condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.