Auto finisce in un fossato e va a fuoco: recuperato un corpo dai sommozzatori

Brutto incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Verona., nel comune di Cologna Veneta.

Intorno all'una e un Alfa Romep 147, di proprietà di un italiano, stava percorrendo il tratto della Sp 500 denominato via Ronchi, quando è uscita di strada per cause ancora da chiarire. A bordo strada è stato trovato un uomo di origine straniera che ha riferito ai militari di essere il passeggero, mentre il mezzo ha preso fuoco dopo essere finito in un fossato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo, mentre i carabinieri hanno battuto la zona per verificare se vi fossero altre persone coinvolte nell'incidente, come ipotizzato inizialmente. Il ferito nel frattempo è stato soccorso dal personale del 118 giunto in ambulanza e condotto all'ospedale di Borgo Trento.

L'auto, una volta estinto il rogo, è stata recuperata dai pompieri, mentre sono proseguiti gli accertamenti sulla dinamica dell'episodio. Sono in corso le ricerche del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri riferiscono che l'Alfa non risulta essere rubata e che il proprietario è irreperibile.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10.45 - I sommozzatori hanno individuato e poi estratto il corpo di un uomo incastrato in una tubazione interrata del canale. Sono partite dunque le operazioni di identificazione della vittima.