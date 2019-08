Esce di strada in auto e finisce nel fossato: liberato dai vigili del fuoco

Non sarebbero gravi le condizioni della persona soccorsa dopo un'uscita di strada in auto, avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì nel comune di San Giovanni Ilarione.

L'allerta alla stazione dei vigili del fuoco è scattata intorno alle 13.49 e nella zona di via dell'Industria è stata inviata una squadra: il veicolo infatti è uscito di carreggiata, finendo in un fossato che la costeggiava, bloccando all'interno il guidatore.

Sul posto dunque sono arrivati i pompieri per liberare l'uomo, che è stato affidato poi alle cure del 118, il quale lo ha trasportato all'ospedale di San Bonifacio per le cure del caso.

Più o meno alla stessa ora, un altro incidente si è verificato fuori dal casello di Verona Nord, all'altezza dello svincolo della tangenziale che conduce a San Pietro in Cariano. In questo caso le auto coinvolte sarebbero state tre, ma tutti gli occupanti sono riusciti a scendere autonomamente dal proprio mezzo e i vigili del fuoco si sono dunque occupati solo della loro messa in sicurezza.