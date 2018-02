Esce di strada e finisce con l'auto nel fossato: 47enne ferito nel Vicentino

Un veronese è rimasto ferito nella mattinata di domenica, in un incidente stradale avvenuto in provincia di Vicenza.

Non erano ancora le 10.30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ronego, a Orgiano, dove un'auto è finita fuoristrada dentro un fossato e contro lo spigolo di un muretto che delimita una recinzione, per cause al vaglio dei carabinieri locali.

La squadra dei pompieri di Lonigo ha messo in sicurezza la Fiat 500L e soccorso, insieme al personale del 118, il 47 enne di Arcole, che è stato trasferito in ambulanza in ospedale, mentre sul posto era intervenuto in via precauzionale anche l’elisoccorso.